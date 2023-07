Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 149,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 149,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,00 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 149,20 EUR. Bei 149,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39.671 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,71 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 208,00 EUR an.

Am 11.05.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,41 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

