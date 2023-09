Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 159,00 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 159,00 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,75 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 159,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.337 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 27,55 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 8,43 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,63 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 EUR, nach 2,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Merck abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen

Experten sehen bei Merck-Aktie Potenzial