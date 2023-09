Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit roter Tendenz

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 158,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 158,25 EUR nach. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,05 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.019 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 145,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 03.08.2023 vor. Das EPS lag bei 2,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Merck abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen

Experten sehen bei Merck-Aktie Potenzial