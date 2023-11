Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 150,35 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 150,35 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 150,85 EUR zu. Bei 150,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.133 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 135,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 11,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63 EUR an.

Merck veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 2,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,90 Prozent zurück. Hier wurden 5.173,00 EUR gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

