Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 152,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 152,00 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 152,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.879 Merck-Aktien.

Am 14.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,64 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

