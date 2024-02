Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 151,15 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,1 Prozent auf 151,15 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 150,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.831 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2023 markierte das Papier bei 189,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,15 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.173,00 EUR, gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,90 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,39 EUR je Aktie belaufen.

