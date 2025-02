Merck Aktie News: Merck gibt am Freitagmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 136,35 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,4 Prozent auf 136,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 136,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.085 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,81 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 132,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 14.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

