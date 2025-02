Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 136,25 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 136,25 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,30 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.570 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 132,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 183,14 EUR.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

