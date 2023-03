Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 169,70 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 171,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,95 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.229 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 16,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,10 EUR am 22.06.2022. Mit einem Kursverlust von 10,84 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 213,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Merck am 10.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,06 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.213,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 16.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 9,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

