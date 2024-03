Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 159,85 EUR ab.

Um 11:45 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 159,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 159,50 EUR. Mit einem Wert von 159,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 28.926 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.04.2023 bei 176,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,98 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,17 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

