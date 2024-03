Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 160,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 160,10 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 160,10 EUR zu. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 159,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 2.819 Stück.

Am 07.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,40 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 16,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,17 EUR je Merck-Aktie an.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,59 EUR je Merck-Aktie.

