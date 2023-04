Merck Aktie News: Merck gewinnt am Freitagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Merck 165,85 EUR

Das Papier von Merck konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 166,15 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,30 EUR zu. Bei 166,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 94.400 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 153,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 212,70 EUR.

Am 10.11.2022 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,06 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5.213,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Merck am 11.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,70 EUR je Merck-Aktie belaufen.

