Merck Aktie News: Merck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 117,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 117,20 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,45 EUR an. Mit einem Wert von 118,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.131 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 33,79 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 5,76 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,57 EUR an.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,24 EUR je Aktie aus.

