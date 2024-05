Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag in Grün

Merck im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 156,45 EUR zu.

Die Merck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 156,45 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 156,95 EUR. Bei 155,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 26.954 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,40 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,19 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,16 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Am 07.03.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,23 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,55 EUR fest.

