Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittwochmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Merck 170,15 EUR

0,89% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 170,10 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 170,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,20 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.518 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,10 EUR am 23.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 208,70 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.198,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie höher: Merck sieht sich in herausforderndem Umfeld für Mittelfristziel auf Kurs

Was Analysten von der Merck-Aktie erwarten

Merck-Aktie verliert: Merck steckt Millionenbetrag in Schottland-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA