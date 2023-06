Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Merck 170,15 EUR

Um 09:06 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 170,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 170,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.278 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 153,10 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,15 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,70 EUR.

Am 11.05.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR erwirtschaftet worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,51 EUR fest.

