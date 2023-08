Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Merck

Merck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 162,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 162,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 162,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.919 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 24,68 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 202,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 11.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,94 Prozent zurück. Hier wurden 5.293,00 EUR gegenüber 5.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Merck-Investition eingebracht

Merck-Aktie dennoch höher: Nach Umsatz- und Gewinnrückgang senkt Merck KGaA die Jahresprognose

Ausblick: Merck präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel