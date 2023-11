Merck Aktie News: Merck am Vormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 150,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 150,80 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 151,30 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 150,50 EUR. Bei 151,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.527 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. 34,48 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (135,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,48 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Merck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,53 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

