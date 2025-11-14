Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag südwärts

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 118,00 EUR.

Um 11:42 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 118,00 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,90 EUR. Zuletzt wechselten 62.565 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,44 EUR je Merck-Aktie.

