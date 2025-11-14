Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 118,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:42 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 118,00 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,90 EUR. Zuletzt wechselten 62.565 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.
Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,44 EUR je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie
Merck-Analyse: UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse
Merck-Aktie springt hoch: Wachstum trotz starkem Währungsdruck über Erwartungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen