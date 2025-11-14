DAX23.702 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.149 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag südwärts

14.11.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 118,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
117,95 EUR -2,70 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:42 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 118,00 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,90 EUR. Zuletzt wechselten 62.565 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,44 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie

Merck-Analyse: UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse

Merck-Aktie springt hoch: Wachstum trotz starkem Währungsdruck über Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
08:41Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:41Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen