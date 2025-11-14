DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 116,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
118,05 EUR -2,60 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,7 Prozent auf 116,90 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 116,45 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,90 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 138.030 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 32,29 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 147,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,44 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie

Merck-Analyse: UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse

Merck-Aktie springt hoch: Wachstum trotz starkem Währungsdruck über Erwartungen

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12:56Merck BuyUBS AG
08:41Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
