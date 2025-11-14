Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Merck

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 120,05 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 120,05 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 119,95 EUR. Bei 120,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.871 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 28,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 147,29 EUR.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,44 EUR im Jahr 2025 aus.

