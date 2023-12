Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 138,35 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 138,35 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,45 EUR an. Bei 138,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 138.955 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 46,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 3,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,75 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,47 EUR je Merck-Aktie belaufen.



