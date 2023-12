Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Kursplus

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 138,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 138,30 EUR nach oben. Die Merck-Aktie legte bis auf 138,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.444 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,64 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,89 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 193,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,47 EUR je Merck-Aktie.

