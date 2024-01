Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 144,10 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 144,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 143,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,70 EUR. Zuletzt wechselten 7.288 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 200,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 188,57 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

