Merck-Aktie aktuell: Merck billiger

DAX in Grün -- Wall Street im Feiertag -- Zalando greift wohl nach Flaconi -- LANXESS plant Zukauf in den USA -- Hohe Wirksamkeit von BioNTech-Impfstoff bestätigt -- AKASOL, TUI und Daimler im Fokus

Bayer will CureVac-Impfstoff aus Wuppertaler Werk noch 2021 ausliefern. Irische Depfa Bank wird an österreichische BAWAG verkauft. Gesundheitsministerin beklagt niedrige AstraZeneca-Impfbereitschaft. VW-Chef: Die E-Mobilität hat sich durchgesetzt. Novartis will weiter nur ergänzend zukaufen. Keine Probleme durch Grenzkontrollen bei BMW und AUDI - VW sieht keine Einschränkungen. Twitter-Chef Dorsey und Jay-Z starten Bitcoin-Fonds.