Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 155,85 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 155,85 EUR. Bei 156,45 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 155,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.460 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,20 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 17,19 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.173,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.805,70 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,39 EUR fest.

