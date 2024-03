Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 157,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 157,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,25 EUR aus. Bei 159,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 223.474 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Mit Abgaben von 14,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,17 EUR je Merck-Aktie an.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

