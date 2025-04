Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Aufschlag

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 117,95 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 117,95 EUR zu. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.430 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,06 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 6,36 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 180,57 EUR an.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,24 EUR je Merck-Aktie.

