Merck Aktie News: Merck am Vormittag gefragt

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 118,30 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 118,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 118,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.913 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,57 EUR für die Merck-Aktie.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 9,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

