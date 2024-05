Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Mittag

Merck im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 164,30 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 164,30 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 165,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 210.227 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 172,40 EUR erreichte der Titel am 07.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 18,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.03.2024. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,55 EUR je Aktie aus.

