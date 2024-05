Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 165,30 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 165,30 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 165,65 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,60 EUR. Bisher wurden heute 332.999 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 172,40 EUR markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 4,12 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,83 EUR aus.

Am 07.03.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,55 EUR je Aktie aus.

