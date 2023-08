Merck Aktie News: Merck fällt am Dienstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 162,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 162,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 161,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,45 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.457 Stück gehandelt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,32 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,63 EUR an.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,94 Prozent zurück. Hier wurden 5.293,00 EUR gegenüber 5.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

