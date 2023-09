Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Kursplus

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 166,20 EUR nach oben.

Das Papier von Merck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 166,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 167,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,25 EUR. Bisher wurden heute 41.772 Merck-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 18,05 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 202,63 EUR.

Merck gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 EUR, nach 2,64 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

