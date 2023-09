Merck Aktie News: Merck zieht am Freitagvormittag an

So bewegt sich Merck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 167,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 167,35 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,60 EUR. Mit einem Wert von 166,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 5.669 Stück.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 2,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,78 Prozent zurück. Hier wurden 5.302,00 EUR gegenüber 5.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,76 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen