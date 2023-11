Merck Aktie News: Merck am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 156,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 157,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.197 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 22,88 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,68 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 195,63 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,53 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone