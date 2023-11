Merck Aktie News: Merck legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Merck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 155,35 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 155,35 EUR zu. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 157,00 EUR. Bei 153,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.892 Stück gehandelt.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 135,00 EUR. Abschläge von 13,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 195,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR im Vergleich zu 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,53 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

