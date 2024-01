Merck Aktie News: Merck stabilisiert sich am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 144,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 144,20 EUR. Bei 144,90 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 143,25 EUR. Bei 143,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 36.833 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2023 bei 200,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,48 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

