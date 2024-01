Merck Aktie News: Merck fällt am Vormittag

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 144,15 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 144,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 143,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.195 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 200,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2023 erreicht. 39,02 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,83 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,43 EUR aus.

Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,48 EUR je Merck-Aktie.

