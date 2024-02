Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 156,65 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 156,65 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.764 Merck-Aktien.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 187,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,73 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,27 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Merck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,39 EUR fest.

