Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 155,70 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 155,70 EUR. Bei 157,20 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.132 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 187,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 15,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,39 EUR je Aktie belaufen.

