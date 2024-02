Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagvormittag nordwärts

So entwickelt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 156,10 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 156,10 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 156,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,50 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.136 Stück gehandelt.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,15 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,97 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,43 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,90 Prozent zurück. Hier wurden 5.173,00 EUR gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 07.03.2024 gerechnet. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert nachmittags