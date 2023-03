Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 166,05 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.120 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,12 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR ab. Mit Abgaben von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 5.213,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Merck dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie leichter: Merck will wohl Stellen am Stammsitz in Darmstadt abbauen

Siltronic-Aktie unter Druck: Neuer CEO übernimmt Anfang Mai

Merck-Aktie dennoch leichter: Merck erfüllt Prognose - Dividendenzahlung wird erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016