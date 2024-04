Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 151,00 EUR ab.

Das Papier von Merck befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 151,00 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 150,15 EUR nach. Bei 150,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.136 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,40 EUR erreichte der Titel am 07.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 11,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,25 EUR je Merck-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,83 EUR an.

Merck veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

