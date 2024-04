Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 150,75 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 150,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 150,15 EUR. Bei 150,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 91.857 Aktien.

Am 07.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 172,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 14,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,83 EUR.

Merck veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,56 EUR je Aktie belaufen.

