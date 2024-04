Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 150,75 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 150,75 EUR. Bei 150,20 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 150,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.706 Stück gehandelt.

Am 07.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,36 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 10,91 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,25 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,83 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.805,70 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

