Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 116,25 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 116,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 115,70 EUR. Mit einem Wert von 118,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 116.343 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,26 Prozent. Bei 110,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,99 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,23 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

