Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 118,40 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 118,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 118,10 EUR. Bei 118,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 34.854 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 49,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (110,45 EUR). Abschläge von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,43 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,15 EUR fest.

