Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 166,30 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 166,30 EUR. Bei 166,60 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 166,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.520 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 172,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 23,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,83 EUR.

Am 15.05.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,27 Prozent zurück. Hier wurden 5,12 Mrd. EUR gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,59 EUR je Aktie aus.

