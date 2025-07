Merck Aktie News: Merck büßt am Mittwochmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 109,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 109,65 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 109,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.335 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 61,42 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 163,50 EUR je Merck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 13.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,69 EUR im Jahr 2025 aus.

