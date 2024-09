Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 166,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 166,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 166,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.583 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 186,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 01.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,90 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Merck-Medikament Mavenclad mit Erfolgen bei schubförmiger MS - Aktie dennoch leichter